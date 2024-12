Lazio, senti Repice: «Serve qualche rinforzo sul mercato, ma poi devono puntare a questo»

Le parole di Francesco Repice sulla partita Lazio Atalanta di sabato sera: «Uno dei primi tempi più belli mai commentati»

Francesco Repice ha parlato ai microfoni di TMW Radio, parlando della partita Lazio Atalanta e di quali devono essere gli obiettivi dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Lazio Atalanta? Uno dei primi tempi più belli mai commentati. La Lazio deve rimanere lì, sono convinto che adesso le coppe cominceranno a togliere qualcosa a Inter e Atalanta. Credo che la Lazio debba assolutamente fare qualcosa sul mercato per poi azzannare il bersaglio grosso. Non ci metto la Juventus perché lo dico dall’inizio che non è da Scudetto»