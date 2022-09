Lazio, quanti ammoniti! I numeri danno ragione a Sarri: il confronto con le big

Lazio regina di gialli. I numeri sostengono le lamentele di Sarri: i biancocelesti sono la squadra più sanzionata dagli arbitri

Lo sfogo di Sarri ha fatto infuriare i vertici AIA, eppure i numeri danno ragione al mister. Come analizzato sulle colonne de Il Tempo, dalla seconda alla quinta giornata di campionato i biancocelesti hanno rimediato ben 13 ammonizioni, a fronte dell’unico giallo preso da Brozovic.

In questa prima parte di campionato, la squadra ha fatto 50 falli e preso 15 cartellini: un’ammonizione ogni 3,3. L’Inter ad esempio ne ha commessi 58 e ricevuto 8 gialli: uno ogni 7,25 falli. Come si legge, i nerazzurri hanno una media di 11,6 falli a partita, ricevendo solo 1,6 ammonizioni a gara. Discorso simile per il Napoli: 52 falli in cinque partite, 8 ammoniti e quindi un giallo ogni 6,5 falli, una media di 10,4 falli a partita e 1,6 ammoniti a match.

Prendendo in considerazione anche Milan e Juve, le cose non cambiano: è sempre la Lazio la squadra più sanzionata dagli arbitri.