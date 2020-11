Il club manager della Lazio Angelo Peruzzi presto si chiarirà con il presidente Lotito

Aggiornamento 17.28 – Secondo indiscrezioni Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, sarebbe andato a Formello per accompagnare il figlio, che gioca nelle giovanili biancocelesti, agli allenamenti e poi sarebbe andato via. Possibile chiarimento con il presidente Lotito nei prossimi giorni.

Angelo Peruzzi è a Formello. E questa non sarebbe una novità se non mancasse da tre giorni. Dopo l’acceso litigio con il presidente Lotito per il caso Luis Alberto il dirigente laziale aveva lasciato il centro sportivo e non aveva segui la squadra in trasferta a Crotone. Nel primo pomeriggio è riapparso a Formello. Attesa per un possibile chiarimento con il presidente biancoceleste. Così riporta Il Messaggero.