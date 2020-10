Lazio, oggi la ripresa a Formello: Hoedt e Pereira da monitorare

Oggi la ripresa a Formello: da monitorare le condizione di alcuni giocatori tra cui i neoarrivati Hoedt e Pereira.

La Lazio torna ad allenarsi a Formello. Luis Alberto sarà tra i protagonisti. Da monitorare ci sono Hoedt, che comincerà un lavoro specifico per allinearsi con i compagni Pereira, che sabato non ha partecipato ai test con la Primavera. Da verificare Luiz Felipe e Marusic. Il brasiliano è in forte dubbio per la gara con la Sampdoria, il montenegrino, a causa di una distorsione alla caviglia, rischia di non esserci né sabato, né soprattutto in Champions.

Cosi riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.