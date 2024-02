Lazio, occhio alla squalifica: un giocatore diffidato rischia di saltare la Fiorentina

Lazio, alla vigilia della gara contro il Torino Sarri rischia di perdere un calciatore per la trasferta di lunedì con la Fiorentina

Domani sera la Lazio se non vuole perdere il terreno per la corsa europea, deve battere il Torino in casa dei granata anch’esso voglioso di punti pesanti per l’Europa. Sarri per la gara contro il club di Juric deve fare i conti con i diffidati e l’unico è Luca Pellegrini, il quale in caso di ammonizione salterà la trasferta contro la Fiorentina che andrà in scena lunedì 26 febbraio alle 20:45.