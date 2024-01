Lazio-Napoli, De Laurentiis teme la sfida con l’ex Sarri? Il chiaro gesto del patron partenopeo

Lazio-Napoli, il numero uno dei campani non vuole perdere tempo e si proietta già alla sfida contro i biancocelesti

Lazio-Napoli non sarà una gara banale visto che entrambe hanno recente un recente comune denominatore ossia l’Inter, e in vista della lotta Champions è un match fondamentale. Proprio per questo motivo De Laurentiis non ha voluto perdere tempo, e nella seduta di oggi del club azzurro si è presentato in allenamento per confrontarsi con Mazzarri e i giorni con l’obiettivo di dare una scossa importante alla squadra.

La squadra ha svolto una seduta con tutta la rosa tranne Meret, Natan e Olivera che hanno svolto un lavoro differenziato