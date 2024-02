Lazio-Milan, archiviata la sconfitta con la Fiorentina i biancocelesti tornano in campo con la formazione di Pioli: ecco dove vederla

Metabolizzare la sconfitta con la Fiorentina e ripartire, questo è l’obiettivo della Lazio in vista della gara con il Milan. Il match con i rossoneri andrà in scena venerdì sera e inizierà alle 20.45, che verrà trasmessa su Dazn ma non manca come di consueto la cronaca testuale su LazioNews24!