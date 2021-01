Il capitano della Lazio, Senad Lulic, tornerà a disposizione verso la fine di gennaio

Ancora circa un mese, poi Senad Lulic potrà tornare a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Ad annunciarlo è stato proprio il tecnico, nel corso della conferenza stampa di oggi in vista di Genoa-Lazio, match in programma domani alle ore 15:00. «Senad tornerà con noi verso la fine del mese». I tifosi non vedono l’ora di poter riabbracciare l’eroe del 26 maggio.