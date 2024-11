Lazio Ludogorets, Noslin tra i peggiori: le pagelle dei principali quotidiani

Lazio con un attacco impalpabile, tra i peggiori della gara contro il Ludogorets c’è senza troppi dubbi Tijjani Noslin

Tra i peggiori in casa Lazio nella gara di Europa League c’è stato senza alcun dubbio Tijjani Noslin. Queste le pagelle dei principali quotidiani:

IL MESSAGGERO, VOTO 5 – «Parte centravanti, come aveva annunciato Baroni, si smarrisce in mezzo ai sei uomini difensivi del Ludogorets e all’improvviso il tecnico lo manda di nuovo esterno, nella zona Zaccagni e poi anche dall’altra parte. Ovunque vada non emerge: il mistero della stagione»

CORRIERE DELLO SPORT, VOTO 4,5 – «Sconsolato e sconsolante. Da centravanti non s’è mai smarcato, non s’è mai fiondato in area. Da ala si è dissolto»

LA GAZZETTA DELLO SPORT, VOTO 5 – «Si fa vedere pochissimo. E, quando è chiamato in causa sbaglia sempre le scelte. Male pure sulla fascia»