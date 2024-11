Lazio Ludogorets: il dato sugli spettatori presenti allo Stadio Olimpico

Lazio Ludogorets con una cornice di pubblico inferiore rispetto al solito, ecco il dato dei presenti ieri in Europa League

Ieri sera lo Stadio Olimpico non poteva sicuramente vantare lo stesso numero di presenti visto da settembre ad oggi in campionato (circa 40/45mila), ma comunque un discreto numero di spettatori.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in Lazio-Ludogorets, match valido per il quinto turno di Europa League, erano presenti circa 30mila tifosi laziali. Un dato non esaltante, ma superiore a quelli visti in edizioni passate della stessa competizione.