Lazio, Lotito sceglie il silenzio: nessun confronto con la squadra

Nessun confronto tra la dirigenza e la squadra: Lotito e Tare scelgono il silenzio, dopo la sconfitta della Lazio contro la Spal

Inzaghi oggi parlerà alla squadra, Lotito ha scelto la via del silenzio. Il presidente biancoceleste non ha raggiunto Formello dopo la disfatta, nè ieri ha rilasciato alla stampa dichiarazioni in merito, in occasione dell’evento in Campidoglio. Nessun rimprovero neppure dal ds Tare. Non è piaciuto l’atteggiamento di alcuni, ma la squadra sa esattamente cosa deve fare: ripartire già dal Cluj, in Europa League.

Non servono troppe spiegazioni, saranno i fatti a dover convincere la dirigenza.