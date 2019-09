Lazio, Vavro e Jony si preparano in vista del Cluj

Vavro e Jony si preparano per il Cluj: la Lazio farà turnover in Europa League

Inzaghi trasforma la Lazio. Giovedì prenderà avvio il percorso europeo dei biancocelesti, ad inaugurare il nuovo cammino è la gara contro il Cluj. La Romania è anche la giusta occasione per ritrovare fiducia dopo la batosta di Ferrara e il mister sta già studiando le mosse tattiche.

Come riferisce il Corriere dello Sport, in Europa League sarà turnover: spazio finalmente a Vavro e a Jony, i due non vedono l’ora di mettersi in mostra. In difesa toccherà anche a Bastos al posto di Radu, mentre per la mediana Berisha e Cataldi si contendono una possibilità per far rifiatare Luis Alberto. Correa e Caicedo, invece, guideranno in tandem la squadra concendendo un po’ di riposo a Ciro Immobile, reduce anche dagli impegni in Nazionale.