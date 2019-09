Lazio, tutti a colloquio: Inzaghi parla con la squadra

Inzaghi chiama tutti a rapporto. Dopo la sconfitta contro la Spal, il mister ha studiato gli errori commessi ed oggi parlerà alla squadra

La Lazio si lecca le ferite, ma è ora della reazione. Dopo la cocente sconfitta subita sul campo di Ferrara, Inzaghi ha riguardato e studiato quei novanta minuti insieme al suo staff. Ha studiato le criticità della tattica ed analizzato l’atteggiamento, troppo presuntuoso per poter vincere facilemente su un terreno di gioco come quello del Paolo Mazza.

Dopo le riflessioni, il mister parlerà alla squadra: come riportato dal Corriere dello Sport, è infatti previsto un colloquio coi ragazzi alle 16, prima della seduta pomeridiana. Non c’è tempo da perdere, la Lazio deve tornare a guardare avanti.