Lazio, Lotito pretende risposte: oggi possibile tappa a Formello

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, Lotito potrebbe far visita alla squadra dopo il mancato successo contro il Genoa

Ieri non era presente a Marassi, ma oggi potrebbe esserlo a Formello. Il presidente Claudio Lotito non ha gradito il modo in cui è avvenuto il pareggio di ieri contro il Genoa. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, ci sono problematiche dovranno essere risolte alla svelta. Il patron vuole delle risposte da Simone Inzaghi alla svelta, in un momento dove già i mancati incassi al botteghino gravano sulla situazione economica del club e mancare la qualificazione in Champions renderebbe il quadro ancora più preoccupante.