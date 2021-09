Lazio Lokomotiv Mosca, i precedenti tra le due squadre

Lazio Lokomotiv Mosca, questa sera all’Olimpico la sfida tra i biancocelesti e i russi. I precedenti tra le due squadre

Il derby è ormai alle spalle, per quanto l’ubriacatura in casa Lazio sia ancora in corso. Ora l’imperativo è sfruttare il momento positivo convogliando le sensazioni post Stracittadina nei prossimi match, a partire dalla sfida contro la Lokomotiv Mosca di questa sera. I precedenti contro il club russo sorridono eccome ai biancocelesti.

Lazio e Lokomotiv Mosca hanno doppio un precedente nella semifinale di Coppa delle Coppe del 1998/99; due pareggi ma i biancocelesti hanno superato il turno grazie alle reti segnate in trasferta (1-1 in Russia, 0-0 in Italia) prima di vincere in finale contro il Maiorca un mese dopo.