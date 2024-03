Lazio Juve decisiva per Allegri? Cosa filtra sul tecnico in vista del big match

Lazio-Juve potrebbe essere decisiva per il futuro di Max Allegri sulla panchina bianconera: le ultime sul tecnico livornese

Come scrive la Gazzetta dello Sport, le prossime sfide contro la Lazio avranno una grande importanza per il futuro della Juve, sia quello legato a questa stagione che alla prossima.

Incroci pericolosi per i bianconeri, che tra posto Champions e finale di Coppa Italia hanno ancora diversi obiettivi da poter (e voler) raggiungere. E da qui passerà anche tanto della conferma di Allegri in panchina per guidare ancora questa formazione. Dal canto suo il il club biancoceleste cerca punti preziosi per continuare la corsa ad un posto in Europa.