Lazio Juve, Lazzari out: Tudor sceglie lui come sostituto

Finalmente ci siamo, l’attesa sta per finire tra poco torna in campo la Lazio per la gara di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. A pochi minuti dalla partita, Tudor ha scelto con Lazzari out chi sarà colui che lo sostituirà, e sarà Hysaj il quale quindi partirà dal primo minuto contro la formazione di Allegri.