Lazio Inter, domani parte la vendita dei biglietti: informazioni e prezzi

Lazio Inter, da domani in vendita i tagliandi per la gara del 16 dicembre oltre al pack che comprende le gare con Napoli, Atalanta e Como

Ore o meglio, minuti, in cui i tifosi hanno ricevuto diverse comunicazioni riguardo la vendita dei tagliandi per le prossime gare in programma allo Stadio Olimpico. Già da adesso è possibile acquistare il biglietto per Bologna e Ludogorets. Da domani sarà possibile assicurarsi il proprio posto anche per il big match con l’Inter (in programma il 16 dicembre) e il PACK 3 PARTITE.

Dalle ore 12:00 di domani saranno quindi messi in vendita i tagliandi per Lazio–Inter, 16esima giornata del campionato di Serie A:

Curva Maestrelli e Distinti Sud 45 euro

Tevere Parterre laterale 55 euro

Tevere Parterre centrale 60 euro

Tribuna Tevere 70 euro

Tribuna Tevere Top 99 euro

Tribuna Tevere Gold 120 euro

Tribuna Monte Mario 90 euro

Tribuna Monte Mario top 120 euro

In ogni settore è previsto uno sconto per gli under 16, mentre gli under 14 potranno accedere alla partita pagando il biglietto 10 euro.