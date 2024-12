Lazio Inter, Baroni ha le idee chiare: la probabile formazione

Lazio Inter si avvicina. Il match inizierà alle 20:45, mister Baroni sembrerebbe avere pochi dubbi sull’undici titolare

Tutto pronto, l’attesa sta per finire. Questa sera all’Olimpico andrà in scena Lazio–Inter. Mister Baroni, a poche ore dal fischio d’inizio, avrebbe le idee chiare sulla formazione da mandare in campo dal primo minuto. Sulla destra favorito Marusic su Lazzari; al posto di Romagnoli (non ancora al top) dovrebbe giocare Patric.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1) – Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin.