Lazio-Inter alla terza giornata? C’è una curiosa statistica

I Lazio-Inter disputati alla terza giornata di campionato sono tutti finiti in pareggio: la curiosa statistica sul match

Come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana c’è una curiosa statistica che caratterizza la sfida di domani tra Lazio ed Inter, in particolare quelli disputati alla terza giornata.

Le sfide, tre per la precisione, sono tutte terminate in pareggio: Serie A 1948-49, 1984-85 e 2020-21. Nel primo incontro terminò 2-2 con gol di Penzo e Remondini per la Lazio, Amadei e Nyers per i nerazzurri. Il 30 settembre 1984 invece il risultato fu quello di 1-1 con Altobelli che pareggiò il vantaggio biancoceleste di Giordano. Infine due anni fa, il 4 ottobre 2020 all’Olimpico terminò sempre 1-1: vantaggio ospite di Lautaro Martinez e pareggio nella ripresa di Sergej MIlinkovic.