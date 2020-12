Lazio, Immobile insegue Piola: la classifica

Ciro Immobile insegue Silvio Piola nella classifica marcatori di tutti i tempi della Lazio

Un grande 2020 quello di Ciro Immobile. Vincitore della classifica cannonieri della Serie A 2019-2020 e Scarpa d’Oro in Europa, adesso il numero 17 insegue Silvio Piola nella classifica marcatori di tutti i tempi della storia della Lazio. Ne mancano 20 infatti per eguagliare il record dello storico centravanti, il quale si è fermato a 159. Quelle di Ciro, per l’appunto, sono 139. Un record che potrebbe essere già battuto nel corso del 2021.