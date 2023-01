Lazio, il 4-0 di ieri sera fa sognare: E non è il primo quest’anno

Lazio, la roboante vittoria di ieri sera consente alla formazione di Sarri di sognare in grande ma non è la prima volta quest’anno

Missione compiuta per la Lazio che grazie alla vittoria di ieri sera mantiene ancora la scia delle prime, in particolare di coloro che lottano per la zona Champions. Il roboante risultato contro il Milan permette anche ai tifosi biancocelesti di sognare, e non è la prima volta che la squadra di Sarri vince in maniera cosi netta.

La squadra di Pioli è la quarta a cui le aquile rifilano ben quattro reti quest’anno, la prima è stata la Cremonese il 18 Settembre con una doppietta di bomber Immobile e le reti di Milinkovic e Pedro. La seconda invece è stata contro lo Spezia lo scorso 2 Settembre dove ancora protagonista è Milinkovic, e poi Zaccagni e Romagnoli.

L’ultima è contro la Fiorentina e ovviamente i tifosi della Lazio si augurano che domenica accadrà lo stesso, visto che il club di Italiano sarà la prossima avversaria.