Lazio, che fatica sotto porta: i numeri preoccupanti in zona gol. I biancocelesti non riescono a segnare con continuità

Il Corriere dello Sport ha fatto luce su uno dei problemi che più sta caratterizzando la stagione della Lazio: il gol. Infatti, sono soltanto 37 le reti segnate in 31 giornate di campionato. Il dato più preoccupante è che i biancocelesti sono, insieme a Cagliari, Empoli, Lecce, Verona e Salernitana, tra le squadre che non hanno nemmeno un calciatore con più di 6 gol in campionato. Infatti, Immobile è il capocannoniere della Lazio proprio con 6 reti realizzate.