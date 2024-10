Lazio Genoa, dopo l’Europa League per ripartire in Serie A: Baroni conta sull’Olimpico

Lazio Genoa, per archiviare definitivamente la sconfitta contro la Juventus i biancocelesti possono contare sull’Olimpico

Dopo la vittoria in Europa League che ha messo in secondo piano la sconfitta con la Juventus, la Lazio per ripartire anche in Serie A è chiamata a battere il Genoa.

Per farlo potrà sfruttare il fattore Stadio Olimpico. In campionato, nelle quattro gare giocate davanti al proprio pubblico, la squadra di Baroni ha ottenuto ben 10 punti. Inoltre il Grifone, lontano da Marassi, ha conquistato appena 3 punti su 12 disponibili.