La Lazio alza il muro: sesto clean sheet, solo la Real Sociedad ha fatto meglio

La Lazio alza il muro della difesa: contro il Venezia è il sesto clean sheet. In Europa, solo la Real Sociedad ha fatto meglio

La Lazio vince contro il Venezia ma, soprattutto, non subisce gol. Sono ben sei i clean sheet che la squadra ha portato a casa: come sottolinea Corrieredellosport.it, è merito della difesa che finalmente funziona. Numeri importanti che mostrano come il reparto difensivo adesso sia adesso un punto di forza.

In Europa, solo la Real Sociedad ha fatto meglio con sette match senza subire gol. La Lazio, però, ha comunque subito 42 reti e peggio hanno fatto solo le difese delle squadre da metà classifica in giù. Il Napoli, ad esempio, ne ha incassati esattamente la metà, 21. Resta comunque un segnale importante per il rush finale di campionato.