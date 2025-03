Lazio, Delio Rossi su Pellegrini: «Deve dimostrare che...»

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni anche in merito a quella che è la situazione legata a Luca Pellegrini

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni sui biancocelesti a pochi giorni dalla sfida contro il Torino, soffermandosi anche sulla posizione di Pellegrini.

SU PELLEGRINI – Paradossalmente farei leva sul fatto che abbia voglia di dimostrare al tecnico che metterlo fuori è stata una scelta sbagliata. Tecnicamente il piede sinistro aiuta, fermo restando che non è un giocatore per il quale stravedo. Non so mai che tipo di gara possa fare, è un’incognita, ma può essere utile. A livello psicologico, la sua esclusione può essere una molla. Arrivati a questo punto, le scelte devono essere ponderate soprattutto in base allo stato fisico. Io scelgo chi sta meglio, non per forza il ‘nome’. I campionati si decidono ad aprile.