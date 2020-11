La Lazio si è dimostrata una squadra schiaccia neopromosse dal 2017 ad oggi

Schiaccia neopromosse. La Lazio, a partire dalla stagione 2017/18, la seconda con Simone Inzaghi in panchina, he vinto 16 delle 19 partite contro avversarie neopromosse dalla Serie B alla Serie A. Per il resto ha collezionato 2 pareggi e 1 sconfitta. Nello stesso lasso di tempo, meglio de biancocelesti hanno fatto solo solo Roma (19 vittoria) e Napoli (17 successi).