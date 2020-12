Lazio, da giugno ad oggi una media punti in A da parte destra della classifica

Media punti quasi dimezzata: 29 febbraio spartiacque decisivo in negativo

La Lazio precedente al lockdown e allo stop del campionato di inizio marzo scorso non si è più ritrovata, nessuno l’ha vista più. I capitolini erano la miglior difesa del campionato, per poi cominciare a subire costantemente quasi due reti a partita nelle 12 sfide conclusive della stagione calcistica 2019/2020. Sulle pagine de Il Messaggero si evidenzia come la media punti della Lazio sia passata dai 2,38 fino a Lazio-Bologna del 29 febbraio (ultima partita prima dell’interruzione della scorsa Serie A) agli 1,41 delle 24 sfide giocate in A dallo scorso giugno, ultima quella di Benevento. Se spalmato sulle 38 partite, significherebbe 53 punti a fine campionato, una quota che non permetterebbe neppure di raggiungere il settimo posto nella graduatoria finale. Già prima delle feste urge invertire il trend negativo.