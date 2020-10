Lazio, così non si fa l’Europa 

La squadra di Inzaghi prende tre gol a Marassi con la Sampdoria e fa una pessima figura, specie in vista dell’esordio in Champions.

Volare senza ali è impossibile. E se ci provi rischi di schiantarti. Non solo perché se poi manca anche l’entusiasmo allora la caduta è ancora più dura. Proprio come accaduto ieri alla Lazio a Genova. Senza anima e senza gioco. Ringrazia la Sampdoria che vince 3-0 e supera anche i biancocelesti in classifica. Uno schiaffo in faccia per Inzaghi che scopre fragile. Quella vista a Marassi è apparsa una squadra spaesata e senza carattere. Perdere con la Samp ci può stare, ma non certo in questo modo. Senza un briciolo di mordente. Senza una reazione. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.