Lazio, Correa: «Se giochiamo così, possiamo solo vincere. Ora testa a mercoledì»

Il Tucu Correa, protagonista della prima rete della Lazio, ha commentato la gara contro la Fiorentina

Tra i protagonisti di questa sera, tra Fiorentina e Lazio, c’è anche Correa. Il Tucu è andato in porta servito da un taglio perfetto di Immobile, intercettato dai microfoni di Lazio Style Channel, ha dichiarato: «Ultimamente si parlava che non segno, mi sentivo un po’ male ma io cerco di migliorare sempre per far vincere la squadra. Lavoro ogni giorno. Magari come gioco con Ciro mi dicono che sono attaccante, ma io sono un trequartista che fa la giocata per le punte, qui ho imparato a giocare più vicino all’area e a Immobile. Voglio migliorare in tutti i sensi.

Questa vittoria serve per la fiducia di tutti, ma dobbiamo vincere mercoledì per non vanificare lo sforzo di oggi. Adesso riposiamo e cerchiamo il miglior modo per far male al Toro».

«A volte ci sono periodi che non trovi la porta, non sei lucido e questo non sai spiegarlo. Ma come dico sempre, cerco di migliorare. Come dico sempre, prima o poi ne uscirò. Io dietro a Caicedo ed Immobile? Lo decide il mister, da quando sono arrivato ho cambiato un po’ posizione, ma io sono sempre stato più centrocampista, qui ho imparato a stare vicino alla porta. Mi muovo per il bene della squadra. Oggi è stato il nostro calcio, quello che facciamo meglio, quando siamo così questa Lazio è difficile da battere. Se giochiamo così, saranno più le partite che vinciamo che quelle che perdiamo»