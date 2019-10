Fiorentina, Pradè: «Siamo amareggiati, per loro non era fallo…» – VIDEO

Il dirigente sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha commentato la gara contro la Lazio e sollevato polemiche sul raddoppio biancoceleste

La Fiorentina cede il passo alla Lazio. I biancoceleste mettono in tasca i tre punti, ma non senza polemiche. A far puntare il dito al mondo viola è il raddoppio firmato da Immobile, su assist di Lukaku viziato però da un fallo del belga su Sottil. In mixed zone, le parole del dirigente sportivo Daniele Pradè: «L’umore è molto basso, la partita era finita. Siamo molto amareggiati, per noi è punizione netta su Sottil. Non capisco perché Guida non sia andato al Var. Detto questo la Fiorentina non ha demeritato, abbiamo avuto le nostre occasioni e abbiamo perso la partita per un episodio. Per gli arbitri non è stato fallo, ed è stato così anche per la Var».