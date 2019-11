Lazio Cluj, la lista dei convocati di Simone Inzaghi

In vista della sfida di questa sera contro il Cluj, Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Non ci sono Immobile e Strakosha, invece prima chiamata per Luca Falbo della Primavera.

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Cataldi, Correa, Falbo, Jony, Luis Alberto, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo