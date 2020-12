Lazio, c’è aria di rivoluzione in vista di gennaio

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio si respira aria di rivoluzione

I due match contro Napoli e Milan prima della sosta di Natale. Poi, gennaio. In casa Lazio la sistuazione non è delle più leggere. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il presidente Lotito sarebbe proiettato ad una sorta di rivoluzione, che porterebbe il patron a compiere alcune importanti scelte. L’atteggiamento della squadra in campionato non sarebbe piaciuto al patron, che non vuol sentire parlar di stanchezza. Sotto i riflettori anche il rapporto con il tecnico Inzaghi.