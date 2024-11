Lazio Bologna, i precedenti all’Olimpico: dominio biancoceleste e un risultato storico

Lazio Bologna in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma: questi i risultati in casa dei biancocelesti

Lazio Bologna andrà in scena domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. I precedenti in casa biancoceleste sono nettamente a favore dei capitolini. L’ultimo incontro non è però felicissimo, è infatti terminato 1-2 in favore dei felsinei che hanno rimontato l’iniziale vantaggio di Isaksen.

Questi i precedenti in Serie A all’Olimpico: 41 vittorie, 25 pareggi e 15 sconfitte. Tra i 41 successi biancocelesti c’è anche uno storico 6-0 risalente al 5 maggio 2013 con la cinquina di Miroslav Klose e la rete di Hernanes.