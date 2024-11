Lazio Bologna, l’Olimpico è l’arma in più del Baroni: il dato delle partite delle casalinghe

Questa sera in Lazio Bologna il fattore campo sarà decisivo: in casa i biancocelesti sono la migliore squadra della Serie A, i numeri

Questa sera in Lazio Bologna un fattore chiave per la squadra di Baroni lo giocherà lo stadio Olimpico: come riportato infatti da la Gazzetta dello Sport tra le mura biancocelesti i biancocelesti sono la squadra che ha fatto più punti: 16 punti, davanti a Atalanta e Napoli a 15, Fiorentina e Inter a 14 e la Juve a 13.

La media punti casalinghi è anche quella la più alta della Serie A, con 2.67, davanti di nuovo alla Dea e partenopei a 2.50, 2.33 per i viola, 2 per i nerazzurri e appena 1.86 per i bianconeri.