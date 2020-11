Lazio, Acerbi il salvatore: secondo in Serie A per i recuperi

Francesco Acerbi è il leader della retroguardia della Lazio: il dato

Arrivato per sostituire Stefan de Vrij, Francesco Acerbi è ha saputo rapidamente ritagliarsi uno spazio nei cuori dei tifosi della Lazio, fino a diventare oggi un leader indiscusso della retroguardia biancoceleste.

Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti e, a sostegno delle ottime prestazioni, ci sono anche i numeri.

Un dato in particolare lo vede protagonista. Dopo il giallorosso Ibañez, Acerbi è il giocatore di Serie A ad aver effettuato più recuperi difensivi: ben 73 in 7 partite (in media sono 10 contrasti a partita). Il difensore della Roma è avanti di 6 lunghezze, a 79 recuperi. Sul podio anche Sebastian De Maio dell’Udinese (68).