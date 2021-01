Lazio, a centrocampo è Milinkocrazia: Sergej instancabile, il dato

La Lazio sta puntando forte su Sergej Milinkovic: il numero 21 ha saltato solo una settimana a causa Covid, ma ha guidato la squadra anche in Champions League quando metà della rosa era ai box per il coronavirus. Il serbo ha realizzato 3 reti in stagione (di cui quella pesante all’Inter), ha fornito 5 assist e ha guadagnato due calci di rigore in terra tedesca col Borussia Dortmund e poi con il Genoa in campionato. A Parma ha doppiato Luis Alberto in termini di palloni giocati (117 contro i 60 dello spagnolo) e negli ultimi tre anni – nelle partite in cui il Sergente ha giocato i 90′ senza essere sostituito – è stato il calciatore ad aver macinato più chilometri dell’11 biancoceleste in 70 occasioni su 73. Un dato che evidenzia la grande applicazione in entrambe le fasi del numero 21.