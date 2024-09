Lanzafame a Juventusnews24: «SCUDETTO? L’Inter rimane la favorita; ITALIA, dopo il FLOP ALL’EUROPEO mi aspettavo questo»

Le parole di Davide Lanzafame in esclusiva a Juventusnews24.com: «La Nazionale ha reagito bene al flop ad Euro 2024»

Davide Lanzafame ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Come vedi la lotta Scudetto? Dove posizioneresti la Juve?

«Quest’anno la Juve la metterei nelle prime tre posizioni della classifica. Poi dopo è chiaro che l’Inter, che ha vinto lo scorso anno e si è rinforzata ancora, sia nettamente favorita. La squadra di Thiago Motta però dirà la sua e può insidiare i nerazzurri per la prima posizione».

La Nazionale è già tornata sui binari giusti dopo il flop dell’Europeo?

«Ovvio che dopo una batosta come quella dell’Europeo ripartire male sarebbe stato un grande contraccolpo. Invece la Nazionale ha reagito bene, con ottime prestazioni in Nations League e questo è di buon auspicio per le qualificazioni e per ritornare ad avere quell’entusiasmo che una Nazionale giovane come questa deve avere».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A DAVIDE LANZAFAME SU JUVENTUSNEWS24.COM