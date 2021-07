L’Italia sul tetto d’Europa: gli Azzurri sfilano in pullman VIDEO

Giornata intensa quella vissuta dall’Italia di Mancini. Rientrati a Roma alle prime luci dell’alba, gli Azzurri si sono diretti immediatamente all’hotel Parco dei Principi per riposarsi e dormire qualche ora. Nel pomeriggio incontro prima con il Presidente della Repubblica Mattarella e poi con il Premier Mario Draghi.

Quasi a sorpresa Chiellini e compagni sono saliti su un pullman scoperto autorizzato all’ultimo dalla Questura e hanno iniziato a sfilare per le vie di Roma sommersi dall’affetto dei tifosi azzurri. Sul pullman tanti cori, foto e urla dei nuovi campioni d’Europa.

🔵#EURO2020 Il pullman della #Nazionale prova a farsi largo tra i tanti tifosi che cercano l’inquadratura perfetta per immortalare i giocatori e la coppa in Via del Corso a Roma

Video di Sergio Ciani pic.twitter.com/agygEYyOe3

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 12, 2021