Zaccagni Lazio, l’obiettivo del capitano biancoceleste: vuole convincere quel tecnico

Mattia Zaccagni si prepara ad una nuova stagione: il capitano della Lazio pronto a raggiungere un obiettivo personale

Il calvario all’adduttore destro pesava sulle parole di Mattia Zaccagni, ma il peggio ormai è passato. Come riportato da Il Messaggero, negli allenamenti svolti in vacanza a Ibiza, il giocatore continuava a sentire dolore, così ha deciso di sottoporsi all’intervento per inserire una piccola rete contenitiva sull’addome, mettendo definitivamente alle spalle i problemi dovuti alla “Groin pain syndrome” (una forma di pubalgia). Ora la ferita si sta rimarginando e Zaccagni ha già fatto capire quanto è carico e motivato a tornare al top: «Diremo la nostra per cancellare l’ultima annata non positiva», la promessa rilasciata a San Marino Rtv, accompagnata dalla sua consueta “fluido” in campo.

Da gennaio 2023, Mattia è diventato un vero e proprio portafortuna per la Lazio, che ha raccolto ben 19 vittorie e 3 pareggi nelle 22 gare in cui l’arciere è andato a segno. Questa statistica sottolinea l’impatto decisivo che Zaccagni ha sul rendimento della squadra quando è in piena forma. Il giocatore è carico anche perché il neo-CT della Nazionale italiana, Gattuso, può rappresentare una grande opportunità per il suo rilancio in azzurro. «Voglio fare una grande stagione e giocarmi le mie carte per il Mondiale in azzurro», ha dichiarato Zaccagni, con l’obiettivo chiaro di riprendersi un posto nella selezione maggiore. Con “Ringhio”, gli esterni torneranno fondamentali rispetto alle scelte di Spalletti, sia nel 3-4-3 che nel 4-3-3, e Mattia avrà l’occasione di riprendere tutte le “frecce del suo arco”. Sarri, intanto, ci conta molto e forse vuole mettere un po’ di pepe in più alla situazione. Il suo pupillo Lorenzo Insigne, attualmente svincolato e in trattativa con la Lazio, gioca nel suo stesso ruolo, ma può svariare per tutto l’attacco. Col mercato bloccato, proseguono i colloqui con il 34enne ex Napoli, e Sarri attende più certezze dalla società in merito a eventuali rinforzi.