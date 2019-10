Italia, Mancini prova la formazione in vista della Grecia: out Acerbi e Immobile

Italia / Ciro Immobile e Francesco Acerbi, sono stati convocati dal ct Roberto Mancini, ma entrambi rischiano di partire dalla panchina

Tanta tattica in vista della Grecia per Roberto Mancini, che già ha in mente i primi 11 da mandare in campo, dove a meno di colpi di scena non saranno presenti Immobile ed Acerbi.

FORMAZIONE – In porta verrà confermato Donnarumma, la linea difensiva sarà composta da D’Ambrosio, Bonucci, Romagnoli e Spinazzola. In mezzo al campo sono stati provati Bernardeschi e Verratti ai lati di Jorginho. Lo juventino è stato provato al posto di Barella e nel caso in cui venga schierato mezzala, verrebbe inserito Insigne nel tridente offensivo. Il napoletano così andrebbe a completare la batteria degli attaccanti con Belotti e Chiesa. Nonostante lo strepitoso periodo di forma partirà ancora dalla panchina Ciro Immobile.