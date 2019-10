Ciro Immobile sta per raggiungere un traguardo importantissimo

Ben nove reti in altrettanti match ufficiali, la partenza di Ciro Immobile va senz’altro lodata. In sole due occasioni non è riuscito ad andare in gol: contro la Roma, dove ha però servito l’assist vincente a Luis Alberto, e con l’Inter. Due già le doppiette, rifilate a Sampdoria e Bologna. Ha segnato 94 gol con la maglia della Lazio, ed è pronto ad infrangere nuovi record. Nel mirino c’è Rocchi a quota 105, poi Giordano a 108. Più distanti i tre sul podio: Chinaglia (122), Signori (127) e Piola (159). Ha interrotto anche il digiuno biennale in Nazionale contro la Finlandia.