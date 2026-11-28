Isaksen e Provstgaard al termine di Torino-Lazio sono intervenuti ai microfoni di DAZN per commentare il match andato in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino

Isaksen e Provstgaard nel post partita di Torino-Lazio, tredicesima giornata di Serie A, sono intervenuti ai microfoni di DAZN. Queste le loro dichiarazioni:

ISAKSEN «Non ci credevo a essere qui a questo punto dell’anno ma questo è il calcio. Tutto può succedere. Dall’inizio abbiamo detto di pensare una gara alla volta, per noi è una cosa che funziona. Ora arrivano partite difficilissime».

PROVSTGAARD «Abbiamo capito che ai danesi piace segnare a Torino».

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ISAKSEN «Consigli a Provstgaard per i gol? Il calcio è fatto così, quando hai fiducia la palla va dentro. Dobbiamo crederci tutti, il mister sta facendo un gran lavoro e non vediamo l’ora della prossima anche per il ritorno dei tifosi. Sarà molto emozionato anche Sarri, è stato un grande mister per noi e ci ha aiutati tanti. Lo salutiamo, ma dobbiamo vincere».