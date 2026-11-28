Gattuso al termine di Torino-Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match andato in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino

Gennaro Gattuso nel post partita di Torino-Lazio, tredicesima giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

FELICITA’ PER IL MISTER «Non ci snaturiamo. Abbiamo sempre continuato a stare sul pezzo, questa si chiama mentalità. Sono orgoglioso di tutto questo. Potevamo anche pareggiare, potevamo pure vincerla meglio perché abbiamo avuto altre occasioni. Sono molto felice oggi».

LA PARTITA «E’ vero nel primo tempo abbiamo sofferto, ma non dobbiamo avere paura. E’ una squadra che si allena, che ha entusiasmo. Non è solo questione di correre. Oggi ogni volta che uscivamo dalla pressioni siamo stati bravi. Una squadra che si diverte e oggi ci mancavano anche giocatori importanti».

SARRI E POI DERBY «Giusto che applaudano Sarri, l’applauso glielo farò anche io, poi speriamo sia equilibrata. Dobbiamo essere bravi a gestire la pressione di uno Stadio da 50mila. Le partite importanti si parla poco mi conosci (in riferimento a Brocchi). Pensiamo all’Atalanta, dopo il derby. A Roma già da due mesi fanno queste domande, ma io non sono abituato così. Vero è un derby ma ci sono sempre i 3 punti, non è che c’è un bonus».

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MESSAGGIO AI TIFOSI «Lo sognavo e ringrazio i tifosi. Dovevamo essere bravi per farli ritornare».

VIAGGIO IN DANIMARCA «Visto che una crociera non l’ho mai fatta. Con questa scusa andrò in Scandinavia quando avrò tempo».