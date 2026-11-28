Svelato il retroscena granata! Patron e Ds hanno provato a portare Gennaro Gattuso sulla panchina del Toro in primavera. Le ultimissime

A distanza di ore della sfida di Serie A che li mette l’uno contro l’altro sul campo, spunta un retroscena di mercato capace di riaccendere i riflettori sul matrimonio mancato tra i granata e l’attuale tecnico biancoceleste.

Secondo quanto ricostruito dall’edizione odierna di Tuttosport, già alla fine di aprile Cairo e Petrachi avevano avviato contatti concreti con Gennaro Gattuso per offrirgli la panchina del Torino, proprio mentre Roberto D’Aversa sperava ancora nella riconferma dopo aver risollevato la squadra dalla zona retrocessione dal suo esordio del primo marzo.

Una trattativa che sembrava ben avviata dopo gli approcci passati nel 2023 e nel 2024, ma che si è arenata di fronte a una proposta economica ritenuta quasi offensiva dall’ex Commissario tecnico, aprendo poi la strada all’inserimento decisivo di Claudio Lotito e della Lazio.

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Il corteggiamento di Cairo e Petrachi per Gennaro Gattuso

Come raccontato dal quotidiano, prima di affondare sul profilo di Gennaro Gattuso, in orbita Torino erano circolati anche i nomi di Ivan Juric e potenzialmente di Daniele De Rossi in caso di addio al Genoa.

Il 30 aprile, però, il pressing del Torino si fece intenso: tra Petrachi e l’allenatore calabrese i rapporti erano ottimi, così come con Cairo, che già nel 2023 e nel 2024 aveva provato a portarlo sotto la Mole.

Con D’Aversa non pienamente convincente agli occhi della dirigenza granata nonostante l’impresa salvezza, il 7 maggio andò in scena un vertice diretto tra Cairo, Petrachi e Gattuso con sul tavolo un contratto pluriennale!

La rottura sull’offerta economica del Torino

A far saltare definitivamente l’intesa il 14 maggio fu però la parte economica della proposta del Torino, giudicata da Gennaro Gattuso completamente fuori mercato.

Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano, Cairo aveva messo sul piatto un contratto pluriennale da appena 1,5 milioni di euro netti complessivi, cifra dentro cui dovevano rientrare anche i 5 o 6 collaboratori dello staff tecnico.

Il risultato lasciava all’allenatore una quota oscillante tra gli 800 e i 900 mila euro netti al massimo: senza alcun rilancio da parte della dirigenza arrivò il no definitivo.

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L’inserimento di Claudio Lotito e il presente di Gennaro Gattuso nella Lazio

Chiusa la porta granata, a cogliere al volo l’occasione è stato Claudio Lotito, bravo a presentare il progetto giusto per convincere Gennaro Gattuso a sposare la causa della Lazio. Un incrocio di destini che rende ancora più carico di significati l’appuntamento di oggi in Torino-Lazio, dove l’ex obiettivo di Cairo e Petrachi guida i biancocelesti proprio contro i granata.