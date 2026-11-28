Moviola Torino Lazio – L’analisi degli episodi dubbi del match andato in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino

Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena una sfida complessivamente lineare e corretta sul piano disciplinare, con pochi episodi dubbi e una direzione di gara che lascia correre quando il contatto non raggiunge la soglia della punibilità. Gli interventi chiave si concentrano nei momenti caldi dei due tempi, tra richieste di penalty respinte e un cartellino giallo nel finale.

Moviola Torino-Lazio al 45′: contatto in area su Isaksen

Nel finale del primo tempo, subito dopo il doppio gol segnato in pochi minuti, Isaksen si propone con decisione sulla destra, rientra sul sinistro e cade in area a seguito di un contrasto con il difensore del Torino. L’episodio nasce in un momento di forte spinta offensiva per la Lazio, ma la dinamica resta nei limiti del duello fisico: nessun fallo evidente, azione regolare e scelta corretta del direttore di gara nel non assegnare il calcio di rigore.

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Moviola Torino-Lazio al 66′: Che Adams a terra su Doekhi

Nella ripresa è il Torino a cercare l’episodio nell’area avversaria. Che Adams conduce il pallone in zona offensiva, perde l’equilibrio e finisce a terra dopo un contatto con Doekhi, chiedendo la massima punizione. Anche in questo caso la valutazione arbitrale appare condivisibile: il contatto è leggero e insufficiente per giustificare un calcio di rigore, con la gara che prosegue senza ulteriori interruzioni.

Moviola Torino-Lazio all’87’: fallo su Rovella al limite

L’episodio disciplinare più netto arriva quasi allo scadere. Rovella viene fermato irregolarmente al limite dell’area di rigore da un difensore del Torino impegnato a contenere la ripartenza. Il fischio è tempestivo e il cartellino giallo appare sacrosanto, chiudendo una moviola Torino-Lazio nel complesso equilibrata e senza sbavature determinanti.