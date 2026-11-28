Frattesi al termine di Torino-Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match andato in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino

Davide Frattesi nel post partita di Torino-Lazio, tredicesima giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

-5 «Era pensabile stare a -5 ma non a novembre».

MENTALITA‘ «La mentalità è frutto di quello che mi porto dietro. Ho incontrato persone che sanno come si vince e cosa vuol dire vincere».

LA LAZIO NON DIFENDE BASSA «Non ci abbassiamo perché non siamo capaci, è una roba che non proviamo nemmeno in allenamento. Infatti se vedi le due occasioni subite alla fine».

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SI PENSA ALL’ATALANTA «Non inizia pure te co sto derby per favore, c’è prima un’altra partita. Bisogna vincere la prossima».