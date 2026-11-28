Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 13° giornata contro il Torino di Abate

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 13° giornata di Serie A 2026-2027 contro il Torino di Ignazio Abate. Le sue parole riportate da TMW:

MOMENTO DELLA LAZIO – «Non ci credevo di trovarmi in questa situazione. Nel calcio può succedere tutto. Dobbiamo continuare su questa strada, arriveranno partite difficilissime».

PROVSTGAARD – «In questo momento ci dobbiamo credere tutti. Non vedo l’ora che tornino i tifosi all’Olimpico».

SARRI – «Emozionante. Lui ci ha aiutato tanto, per noi è un grande mister, ci ha dato tanto».

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