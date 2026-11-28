Conferenza stampa Abate: l’allenatore del Torino interviene dopo la partita contro la Lazio

Ignazio Abate, tecnico del Torino, interviene in conferenza stampa nel xxx partita del match della 13° giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole riportate da TMW:

LA CONFERENZA STAMPA DI ABATE

PRESTAZIONE – «Faccio fatica a dire qualcosa alla mia squadra. Abbiamo giocato a viso aperto con la capolista, poi indubbiamente dovevamo metterci maggiore maturità. Abbiamo preso gol su corner, dovevamo chiudere 0-0 il primo tempo. Siamo rimasti in piedi e ce la siamo giocata, sono soddisfatto della prestazione. Non raccogliamo punti, ci porta un po’ di sconforto ma siamo una squadra viva e vedo la luce in fondo. Forse con il Lecce è stata la peggiore dell’ultimo periodo, ma abbiamo creato tre grandi occasioni: non dobbiamo buttarci negatività addosso, prima o poi la ruota gira».

RISULTATI NEGATIVI – «Finché la squadra crea palle gol così, è difficile chiedere di più… Serve più cinismo. Non è questione di qualità in giocatori che hanno sempre segnato, bisogna credere in ciò che si fa».

FIDUCIA SOCIETARIA – «Assolutamente… Mi sono confrontato con presidente e direttore, avverto fiducia. E non ci si può soffermare sui risultati: abbiamo iniziato un percorso nuovo, siamo in crescendo e vedo prospettive importanti. Serve visione su cosa vorremo essere in futuro, altrimenti se ci si basa sui risultati immediati può essere una lettura ma si costruisce poco».

RODRIGUEZ – «Sono già stato chiaro… Finché la società non mi dà altre indicazioni… Non so cos’altro aggiungere».

CACCIAMANI – «Non lo so… È giovane, magari ti dice delle cose inesatte: non so se è stato un crampo o elongazione».

RIGORE – «Non l’ho visto, ma non ci si appella a queste situazioni. Mi soffermo sulle occasioni che abbiamo avuto».

GINEITIS – «Ha fatto una grande partita, è da tempo che mi bazzica nella testa di metterlo in quella posizione. Può sprigionare la sua corsa e arrivare al cross e al tiro, deve migliorare difensivamente ma ha un futuro lì e mi ha dato grande disponibilità. Pellegri? È entrato bene come Zapata, la punta di peso è un aspetto importante perché puoi capovolgere velocemente l’azione. Mastichiamo amaro per il risultato, ma è una serata importante: spero ci dia consapevolezza, ringrazio i tifosi che ci hanno spinto. Giovedì facciamo allenamento a porte aperte, spero che stiano vicino ai calciatori che danno sempre l’anima».

ORISTANIO – «È entrato bene, l’ho ringraziato davanti a tutta la squadra. Non possono giocare tutti… A Napoli avevamo tantissimi uomini offensivi, c’è da trovare un equilibrio. Oristanio è penalizzato dal modulo, ma si sta adattando bene».

LAZIO – «Ogni squadra ha le sue caratteristiche, è una squadra forte che abbina qualità in attacco a un centrocampo completo. Stanno facendo un grande lavoro, hanno anche i ricambi e un allenatore bravo. Non so dove possa arrivare, ma penso più a me stesso e come fare punti con il Toro».

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