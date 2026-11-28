Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 13° giornata contro il Torino di Abate

Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 13° giornata di Serie A 2026-2027 contro il Torino di Abate . Le sue parole rilasciato nel post partita riportate da TMW:

PRESTAZIONE – «Sono orgoglioso di venire qua e vedere i tre offensivi fare pressione sistematicamente fino al 95′ e giocare sulle seconde palle. C’è solo da fare i complimenti ai ragazzi. Sappiamo di aver sofferto, potevamo averla chiusa prima, ma anche che avremmo potuto pareggiare. Se il Torino avesse fatto il 2-2 sarei venuto qua a dire le stesse cose però. Siamo stati coraggiosi, con voglia di stare in campo, di correre, di giocare con la stessa voglia anche quando non ha la palla: è importante».

CONTRIBUTO DEI SUBENTRATI – «È un dato di fatto. Gudmundsson e Rovella sono entrati dopo un infortunio e ci hanno dato una grandissima mano. Ma anche Lazzari, Cancellieri e Pinamonti. Questo è merito loro. Ci sta che se uno non gioca sta lì con il ‘musino’ ma io ho professionisti seri, che lavorano al massimo in settimana ed è giusto dargli la possibilità di far parlare il campo».

MARGINI DI MIGLIORAMENTO – «In questo momento ci sforziamo, teniamo il campo con impegno e mentalità. Ci stiamo comportando bene. Il mio sogno è di continuare così. Ci sta di vincere qualche partita in meno ma per me quello che stiamo facendo è già incredibile».

ATALANTA E DERBY – «Sinceramente noi lo sappiamo chi siamo: abbiamo fatto undici vittorie e due pareggi in tredici partite. Noi dobbiamo pensare all’Atalanta. In questo momento il mio sogno è la cosa che mi preoccupa di più: giocare con 50/60 mila persone. È una cosa nuova che sono curioso di affrontare ma che al tempo stesso temo. Per i tifosi è importantissima ma vale tre punti come oggi. Ora testa all’Atalanta e poi penseremo al derby, ma comunque vada il nostro percorso non cambia».

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